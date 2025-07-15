الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض مسيّرة قال إنها أُطلقت من اليمن، في منطقة إيلات جنوبًا.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “اعترضت القوات الجوية طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن”.

وأضاف أنه “لم تُصدر أي إنذارات وفقًا للسياسة المتّبعة”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاعتراض تم في سماء منطقة إيلات.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين في اليمن، إلا أن الجماعة أكدت مرارًا استمرارها في مهاجمة إسرائيل، إلى حين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)