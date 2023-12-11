الجيش الإسرائيلي: اعتراض 6 صواريخ من لبنان وقصف مصادرها 

القدس/ بيروت: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنه اعترض 6 صواريخ أطلقت من لبنان، وقصف مصادر إطلاقها، فيما تحدثت الوكالة الرسمية اللبنانية عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه موقع إسرائيلي.

وكانت صفارات الإنذار دوّت في بلدات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “متابعة للإنذارات في شمال البلاد، تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل حيث تم اعتراض 6 قذائف (صواريخ) من قبل الدفاعات الجوية”.

وأضاف: “قصفت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصادر الإطلاق”.

وفي لبنان، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه تم “إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، وتم اعتراض بعضها من قبل القبة الحديدية وسقوط البقية داخل الأراضي المحتلة”.

وحتى الساعة 07:30 (ت.غ)، لم تتبنّ أي جهة في لبنان المسؤولية عن إطلاق الصواريخ.

وفي السياق، تعرضت بلدات جنوبية عدة لقصف مدفعي إسرائيلي، منها أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، جبل اللبونة، الأطراف الشرقية لبلدة زبقين، أطراف بلدات يارين، مروحين، الجبين، شحين، وفق المصدر عينه.

والأحد، حذّرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان الـ “يونيفيل” من احتمال اندلاع “نزاع أوسع” بين لبنان وإسرائيل.

وتابعت، في بيان: “خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف”، محذرة من أن ذلك “يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق (الحدودي)”.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و“حزب الله” اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى مساء الأحد 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)