الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرات مسيرة قادمة من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه اعترض طائرات مسيرة “تابعة لحزب الله” جنوبي لبنان.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي، يوناتان كونريكوس، إلى أحداث الليل على الحدود الشمالية في مؤتمر صحافي، نقلت تفاصيله صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقال كونريكوس: “إن الأجسام المجهولة التي تم اعتراضها كانت طائرات بدون طيار أرسلها حزب الله إلى إسرائيل”.

وأضاف: “كما أطلقت صاروخا أرض-جو على طائرة إسرائيلية. وقد اعترض الجيش الإسرائيلي كل هذه المحاولات بنجاح”.

وتابع: “لكن الوضع لا يزال متوترا للغاية. ونحن نراقب عن كثب أنشطة حزب الله، مع تعزيز القدرات الإضافية”.

ولم يصدر على الفور رد من “حزب الله” بشأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفين “مجهولين” فوق مدينة حيفا، كما ذكرت القوات الجوية الإسرائيلية، أنه بعد ورود تقارير بشأن “تسلل جسم غير محدد الهوية بمحاذاة مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل”، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ذلك الجسم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجار في حيفا دون إطلاق صافرات الإنذار، مشيرة إلى أن الانفجار ناجم فيما يبدو عن اعتراض لنظام القبة الحديدية.

(الأناضول)