سياسة | دولي | إيران

الجيش الإسرائيلي: الطائرات الحربية “تواصل مهاجمة” منشآت نووية في إيران

منذ ساعة واحدة

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القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية تواصل ضرباتها على منشآت عسكرية ونووية إيرانية بعدما شنت الدولة العبرية سلسلة غارات غير مسبوقة في الجمهورية الإسلامية فجر الجمعة.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين لصحافيين “هاجم طيارونا ولا يزالون يهاجمون أهدافا عسكرية وأهدافا على ارتباط بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران”.

(أ ف ب)

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  1. يقول عربي مهموم:
    يونيو 13, 2025 الساعة 6:59 ص

    ايران تتلقى الضربة القاضية من اسرائيل. هذا جزاء من يسلم رقبته للعدو. الجزاء الاوفى. يا عرب خصوصا، و يا عجم. يا من تتكلمون و تتكلمون و تتشدقون صباح مساء، استفيقوا…. القوة الحقيقية هي الفعل و قد اعتطكم اسرائيل اليوم الدرس التطبيقي الاول.

    رد

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