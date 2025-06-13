الجيش الإسرائيلي: الطائرات الحربية “تواصل مهاجمة” منشآت نووية في إيران

القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية تواصل ضرباتها على منشآت عسكرية ونووية إيرانية بعدما شنت الدولة العبرية سلسلة غارات غير مسبوقة في الجمهورية الإسلامية فجر الجمعة.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين لصحافيين “هاجم طيارونا ولا يزالون يهاجمون أهدافا عسكرية وأهدافا على ارتباط بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران”.

(أ ف ب)