إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في أحدث هجوم يحمل بصمات جماعة الحوثي اليمنية.

وذكر الجيش في بيان أن الصاروخ تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بالوسط.

وتنفذ إسرائيل ضربات على الجماعة، كان من بينها ضربة في السادس من مايو/ أيار الجاري ألحقت أضرارا بمطار صنعاء الدولي، وضربة أخرى الأسبوع الماضي استهدفت موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر.

ورغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف إلى إسناد الفلسطينيين في غزة. ووافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأمريكية. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ اليوم الخميس.

(وكالات)