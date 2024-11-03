الجيش الإسرائيلي: القبض على “عميل لإيران” في سوريا بالآونة الأخيرة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قواته ألقت القبض في الآونة الأخيرة على شخص في سوريا قالت إنه عميل لإيران جمع معلومات استخباراتية عن القوات الإسرائيلية في منطقة الحدود.

وذكر الجيش أن الشخص اسمه علي سليمان العاصي، وهو مواطن سوري من منطقة صيدا في جنوب سوريا.

وأضاف أن العملية تمت في الأشهر الماضية لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

وقال الجيش “العملية لاعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان”.

وأضاف أن العاصي تم نقله إلى إسرائيل للتحقيق معه.

وهذه العملية الأولى من نوعها في الأراضي السورية التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي.

ولم يتوفر تعقيب من دمشق ولا طهران في هذا الشأن حتى الساعة 17:30 “ت.غ”.

ومنذ عام 2011، تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتبادل البلدان في الأشهر الأخير ضربات جوية وصاروخية.

(وكالات)