سياسة | عربي | سوريا

الجيش الإسرائيلي: القبض على “عميل لإيران” في سوريا بالآونة الأخيرة

3 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قواته ألقت القبض في الآونة الأخيرة على شخص في سوريا قالت إنه عميل لإيران جمع معلومات استخباراتية عن القوات الإسرائيلية في منطقة الحدود.

وذكر الجيش أن الشخص اسمه علي سليمان العاصي، وهو مواطن سوري من منطقة صيدا في جنوب سوريا.

وأضاف أن العملية تمت في الأشهر الماضية لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

وقال الجيش “العملية لاعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان”.

وأضاف أن العاصي تم نقله إلى إسرائيل للتحقيق معه.

وهذه العملية الأولى من نوعها في الأراضي السورية التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي.

ولم يتوفر تعقيب من دمشق ولا طهران في هذا الشأن حتى الساعة 17:30 “ت.غ”.

ومنذ عام 2011، تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتبادل البلدان في الأشهر الأخير ضربات جوية وصاروخية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

توماس فريدمان: إسرائيل تسير نحو الدولة المنبوذة واستمرار الحرب في غزة يقتل المدنيين ويمزق يهود العالم
منذ ساعتين
سوريا تؤكد حقها بالدفاع عن النفس مع استمرار اعتداءات إسرائيل 
منذ 4 ساعات
قطر تقول إن إسرائيل لم ترد على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
منذ 4 ساعات
بطريركية الروم واللاتين: احتلال غزة حكم بإعدام المدنيين.. والكهنة والراهبات قرروا البقاء
منذ 5 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية