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مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

صورة من عملية سابقة قرب مستوطنة قدوميم

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القدس: قُتل حارس أمن إسرائيلي، الخميس، بإطلاق نار قرب مستوطنة “قدوميم” الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم تلقي بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من قدوميم” دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إلى أنه “تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق طريق نابلس قلقيلية أمام حركة السير، وسط تواجد مكثف لقوات من الشرطة والجيش.

كما أشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل مدينة نابلس أمام حركة المركبات.

(الأناضول)

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  1. يقول أردني حر:
    يوليو 6, 2023 الساعة 2:35 م

    إلى جهنم وبئس المصير

    رد

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