مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية- (فيديو)

القدس: قُتل حارس أمن إسرائيلي، الخميس، بإطلاق نار قرب مستوطنة “قدوميم” الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم تلقي بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من قدوميم” دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إلى أنه “تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق طريق نابلس قلقيلية أمام حركة السير، وسط تواجد مكثف لقوات من الشرطة والجيش.

كما أشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل مدينة نابلس أمام حركة المركبات.

قوات العدو اطلقت النار على منفذ عملية جيت التي اصيب فيها حارس أمن مستوطنة قدوميم مما ادى لارتقائه. pic.twitter.com/k8lgWCtXZ0 — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) July 6, 2023

#عاجل||

حارس الامن المصاب في عملية قدوميم وصفت حالته الان بانها ميؤوس منها تماماً. pic.twitter.com/o8AQ5bSfLG — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) July 6, 2023

#عاجل|| عملية قلقيلية : مقتل حارس امن مستوطنة قدوميم الذي اصيب قبل قليل بعملية اطلاق نار . قتيل و إصابة خطيرة لجندي و استشهاد المنفذ.. pic.twitter.com/myXnO1fLZj — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 6, 2023

(الأناضول)