الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بالاستعداد لاجتياح مدينة غزة

رام الله – غزة – «القدس العربي»: لخّص وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأكثر تطرفا إيتمار بن غفير أهداف حرب دولته على الشعب الفلسطيني بالمجمل بعبارة أرادها رسالة استفزاز للفلسطينيين، وجهها إلى رمز في الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة: “مَحوُكم” يا فلسطينيين.

فقد اقتحم بن غفير زنزانة الأسير الفلسطيني والقائد في حركة “فتح” مروان البرغوثي، ووجّه له تهديدات مباشرة بالقتل قائلاً: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا سنمحوه.. أنتم لن تنتصروا علينا”.

ثم عاد أمس الجمعة ليكرر: “أكرر ما قلته لمروان البرغوثي إن من يعبث بشعب إسرائيل ومن يقتل أطفالنا ونساءنا سنبيده”.

وتشن دولة نتنياهو حرب إبادة على الشعب الفلسطيني منذ نحو عامين، قتلت فيها أكثر من 61 ألف فلسطيني – غير المفقودين والجرحى والأسرى – أكثر من 54% منهم من النساء والأطفال والمسنين. ولاقى هذا الاستفزاز إدانة فلسطينية واسعة، لكنه لم يكن مستغربا نظرا لسياسات حكومة المتطرفين في إسرائيل وتنكيلها بالفلسطينيين، وبالأسرى منهم.

ويأتي هذا في ظل تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، كان آخرها المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي طرحه زميل بن غفير، بتسلئيل سموتريتش، ولا يزال يلقى انتقادات دولية وأممية.

وفي غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة الدامية على المناطق التي هدد سكانها بالنزوح القسري، وارتكب عدة مجازر أجبرت العديد من المواطنين من تلك المناطق ومناطق أخرى مجاورة على ترك منازلهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمنًا.

وقالت مصادر طبية إن 41 شهيدا ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر الجمعة وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية الجمعة، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سبق وأن حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” من أن “صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو “تسريع العمليات العسكرية في قطاع غزة”. وحذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أنه “إذا مضت العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة قدماً، فقد تُدفع آلاف العائلات التي تعاني بالفعل من ظروف إنسانية مروعة إلى حافة الهاوية، حيث أصبح 86 في المئة من القطاع الآن في مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر نزوح”.

وفي القاهرة، ذكرت مصادر مطلعة أن الوسطاء يسعون لتقديم مقترحاتهم الجديدة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة في أقرب وقت، وذلك في ضوء اللقاءات الأخيرة التي عقدوها مع الفصائل الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة.

وقال مسؤول فلسطيني لـ “القدس العربي” إن المباحثات التي عقدت في القاهرة شهدت نقاشات معمقة، جرى خلالها تبادل الأفكار بين الفصائل الفلسطينية التي شاركت في تلك اللقاءات، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا في ختام اللقاءات، وسبق ذلك اجتماعات مع الوسيط المصري.

غوتيريتش: إسرائيل قد تكون ارتكبت انتهاكات جنسية

أدرج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات، ولأول مرة، إسرائيل في ملحق إخطار باحتمال إدراجها العام المقبل على قائمة مرتكبي هذه الجرائم، على خلفية معلومات موثوقة تؤكد أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم عنف جنسي واغتصاب ضد الفلسطينيين في سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية، بما في ذلك سجن سدي تيمان سيئ السمعة في النقب، وسط رفضها دخول مفتشي الأمم المتحدة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب ودفع مندوبها داني دانون إلى توجيه رسالة احتجاج للأمين العام.

ونُشر أمس الجمعة على الصفحة الإلكترونية لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وفي بيان صحافي صدر عن مكتب باتن، ذُكر أن هناك زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، وأن هذه الأرقام المقلقة لا تعكس النطاق الدولي الكامل وانتشار هذه الجرائم.

رئيس الكنيست: أقيموا الدولة الفلسطينية في باريس ولندن

واصل قادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق تصريحات معادية لفكرة إقامة دولة فلسطينية، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حراكًا واسعًا لدفع الاعتراف بها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: “إذا أردتم إقامة دولة فلسطينية فأقيموها في لندن أو باريس”، مضيفًا أنه في حال الاعتراف بدولة فلسطينية “فقد انتصرت حماس”.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن فكرة الدولة الفلسطينية “حماقة وخطر وجودي على اليهود وإسرائيل”، مشيرًا إلى أنه “منذ قيام الدولة لم يكن في البيت الأبيض رئيس مؤيد لإسرائيل مثل دونالد ترامب، ولا سفير مرتبط باليهود مثل مايك هاكابي”. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استغلال “هذه الساعة المناسبة لفرض السيادة الكاملة” مؤكدا أن “كل شيء جاهز”.