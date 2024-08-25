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الجيش الإسرائيلي: “حزب الله” خطّط لـ”هجوم أكبر تمكنّا من إحباط جزء كبير منه”

منذ 7 دقائق

مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اعترضتها إسرائيل اليوم- ا ف ب

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن “حزب الله” اللبناني كان قد خطّطَ لـ “هجوم أكبر” تمّ “إحباط جزء كبير منه”، مشيراً الى تدمير “آلاف منصات” إطلاق الصواريخ العائدة للحزب في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان: “قامت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، باستهداف وتدمير آلاف المنصات التابعة لـ “حزب الله” الإرهابي، والتي تم وضعها وزرعها في جنوب لبنان”.

وأضاف: “كانت موجهة نحو شمال إسرائيل، وبعضها نحو وسط البلاد”.

وأكد المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لصحافيين أن “حزب الله” “أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه شمال إسرائيل”، معظمها بعد بدء إسرائيل هجومها، وفق قوله.

وتابع أن هذا “كان جزءاً من هجوم أكبر تمّ التخطيط له، وتمكنّا من إحباط جزء كبير منه هذا الصباح”، رافضاً تحديد أهداف “حزب الله”.

وقال: “ما زلنا في مرحلة تقييم للوضع في أعقاب الهجوم. (…)، لا يزال هناك إطلاق نار”، موضحاً: “لكن يمكنني أن أقول لكم إن الضرر كان بسيطاً. (…) أضرار بسيطة للغاية”.

وذكر شوشاني أن شركاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم يشاركوا في الهجوم على “حزب الله”، مشيراً إلى أن ما حدث في الصباح “كان عملية إسرائيلية”.

في المقابل، أعلن “حزب الله” “نجاح” هجومه على إسرائيل “لهذا اليوم”، والتي أدرجها في إطار “ردّ أولي” على مقتل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في 31 تموز/يوليو.

وقال إنه استعمل مسيّرات وصواريخ كاتيوشا في الهجوم الذي استهدف، وفق بياناته المتتالية، ثكنات وأهدافاً عسكرية.

وقال الحزب في بيان: “تمّ إطلاق جميع المسيّرات الهجومية في الأوقات المحددة لها، ومن جميع مرابضها، وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود، ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأُنجزت”.

وأضاف: “إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به.. وتعطيله لهجوم المقاومة هي إدعاءات فارغة”.

(أ ف ب)

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