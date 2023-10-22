الجيش الإسرائيلي: حزب الله “يجر لبنان إلى حرب”

القدس المحتلة: اتهم الجيش الإسرائيلي الأحد حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية محذرا بأن ذلك “سيجر لبنان إلى حرب”، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس عبر منصّة إكس بان “حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير”.

ووقع تبادل إطلاق صواريخ السبت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى وقوع خمسة إصابات على الجانب الإسرائيلي ومقتل ستة من عناصر الحزب وعنصر من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده جروح أحدهم خطيرة.

كما أصيب عاملان زراعيان تايلانديان.

وقال كونريكوس “هل الدولة اللبنانية مستعدة حقا لتعريض ما تبقى من الازدهار والسيادة اللبنانيين من أجل إرهابيي غزة والدولة الإسلامية في غزة؟”

وتابع “هذا سؤال يجب أن تطرحه السلطات اللبنانية على نفسها وأن تجيب عليه”.

(أ ف ب)