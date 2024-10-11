سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى تقييما أمنيا في جنوب لبنان

11 - أكتوبر - 2024

هيرتسي هليفي

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القدس: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي أجريا تقييما أمنيا داخل جنوب لبنان أمس الخميس.

وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في مقطع فيديو خلال التجمع نشره الجيش “نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن إمكانية إعادة السكان (الذين تم إجلاؤهم من الشمال) بأمان، ليس الآن فحسب بل وبنظرة مستقبلية”.

وأضاف “إذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى، فسوف يعرف أنه لا جدوى من بناء بنية تحتية للإرهاب لأن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على شل قدراتها مرة أخرى”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 1:44 م

    هاليفي سفاح غزة سيمنى بهزيمة نكراء على يد أحرار حزب الله اللبناني الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 1:48 م

    هه إلى سفاح غزة نقول لكم :لن تدخلوا لبنان مادام فيها أحرار حزب الله اللبناني ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

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