الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصده إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان، سقطت قرب منطقة الجليل الأعلى شمالا.

وقال الجيش في بيان نشرته الإذاعة الرسمية التابعة له: “تم تحديد 3 عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، سقطت جميعها في مناطق مفتوحة؛ لا يوجد ضحايا”.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن “حزب الله” اللبناني قصفه تجمعا لجنود إسرائيليين واستهدافه ثكنة عسكرية بصواريخ “فلق 1″، في حين واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمواقع في عدة بلدات لبنانية حدودية جنوبية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)