إجلاء نتنياهو من الكنيست وإصابة 13 إسرائيليا أثناء التوجه للملاجئ في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوّت في عدة مناطق في أعقاب هجوم صاروخي من اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وفي القدس المحتلة، سُمع دويّ عدة انفجارات بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد الصاروخ.

وتم إجلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة.

وكان نتنياهو يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على إحدى قوانين الميزانية العامة لعام 2025.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن استأنفت هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أبلغت الشرطة عن إطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل في الساعة الرابعة صباحا.

(وكالات)