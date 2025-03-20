إجلاء نتنياهو من الكنيست وإصابة 13 إسرائيليا أثناء التوجه للملاجئ في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوّت في عدة مناطق في أعقاب هجوم صاروخي من اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
وفي القدس المحتلة، سُمع دويّ عدة انفجارات بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار.
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد الصاروخ.
وتم إجلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة.
وكان نتنياهو يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على إحدى قوانين الميزانية العامة لعام 2025.
وكانت جماعة الحوثي في اليمن استأنفت هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
كما أبلغت الشرطة عن إطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل في الساعة الرابعة صباحا.
(وكالات)
(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى).صدق الله العظيم
سلمت الأيادي.
صاروخ واحد يفعل كل هذا؟ ما شاء الله! فكيف بهم إذا انطلقت صواريخ من إيران والعراق وسورية ولبنان، واشتبك النشامى من الأردن ومصر والضفة و٤٨؟
جزار غزة الفارّ من العدالة انتهى و معه كيانه الاصطناعي …! الثمن باهض لكن يعوض …! على الفلسطينيات الانجاب الانجاب بدون حدود …!
الجيش الاسراءيلي والاجهزة الامنية عجزت امام صاروخ قادم من اليمن ولا نامت اعين الجبناء
فلا نامت أعين الجبناء.
وما أكثرهم في هذا الزمن المليء بالتعساء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم إن نستودعك أهلنا في غزة العزة الظفة الغربية وكل فلسطين.
اين الجزائر التي تقول دائما انها مع تصفية الاستعمار ومن الشعوب الضعيفة اين طائراتكم واسلحتكم التي انفقت عليها المليارات ؟ لماذا تتفرجون على ما يحصل لاهلنا في غزة اين بقيت المنبطحين ؟ اين ؟
نصركم الله يا أنصار الله أنصار الدين و الأمة ، لم يبق في جغرافيتنا رجالا غيركم أنتم و أهلنا في غزة الشهيدة ،