سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل عقب هجوم من اليمن

1 - ديسمبر - 2024

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القاهرة: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان الجيش قال في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق الصاروخ.

في السياق، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” يحيى سريع إن الحوثيين نفذوا عملية استهداف “لهدف حيويّ بمنطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ فرط صوتيّ نوع فلسطين2”.

(وكالات)

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