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الجيش الإسرائيلي عاجز عن التقدم البري بسبب سياج النار الفلسطيني ويراهن على “حرب الجبناء”- (فيديو)

29 - أكتوبر - 2023

حسين مجدوبي
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لندن- “القدس العربي”:

بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على العملية العسكرية الجريئة في 7 أكتوبر التي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، يستمر التساؤل حول هل ستنفذ إسرائيل غزوا بريا في قطاع غزة أم لا؟ ورغم تعدد التفسيرات يبقى الراجح هو الشكوك التي تحيط بقيادة الجيش الإسرائيلي نتيجة السياج الناري الذي أقامه الفلسطينيون، مما جعلها تراهن على ما يعرف بحرب “الجبناء” أو “حرب الإرهاب” بقصف المدنيين.

كانت إسرائيل في الماضي تواجه جيوشا عربية وتنتصر عليها، وتجد الآن صعوبة كبيرة في مواجهة حركات مسلحة مثل حزب الله اللبناني وحركات المقاومة الفلسطينية مثل حماس، الأمر الذي جعل قواعد الحرب تتغير. وتتجلى هذه الصعوبة في التردد في التقدم البري عسكريا في قطاع غزة بعد نكسة 7 أكتوبر. وهكذا، يتابع العالم تصريحات متضاربة صادرة من كيان إسرائيل وعدد من العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن حول هذا التقدم العسكري.

وتبقى المفارقة أن بعض العواصم تدعي قلقها على المدنيين في وقت لا تطالب فيه بوقف إطلاق النار، بل وتبرر جرائم إسرائيل ضد الأطفال والنساء. بالموازاة مع هذا، تزخر غرف الدردشة حول القضايا العسكرية بآراء متضاربة حول العملية العسكرية، تصب في معظمها في إبراز تردد إسرائيل من المجهول في قطاع غزة.

ووفق معطيات الميدان وطريقة تصرف جيش الكيان الإسرائيلي، يتضح جليا كيف يفتقد هذا الجيش للثقة في النفس بعد 7 أكتوبر، إذ يعتقد أن التقدم العسكري سيكون مصيدة كبيرة له وسيفقد الكثير من الجنود بين أسرى وقتلى، مما سيقضي نهائيا على صيته كجيش ضمن القوى العشرين الأوائل في العالم. وكان المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الموساد داني يتوم قد حذّر من هذا السيناريو. ويواجه جيش الكيان عددا من التحديات:

أولا، نوعية التدخل البري، هل سيكون من عدد من المحاور أو التركيز على محور أو محورين بكثافة نارية كبيرة وضخمة للقضاء على المقاتلين الفلسطينيين. علاوة على ذلك: هل يمكنه الاعتماد على المظليين لاحتلال نقاط معينة في قطاع غزة، أي النزول خلف خطوط العدو، وكذلك الإنزال البحري للقيام بالدور نفسه؟

ثانيا، وهو الأخطر، هل ستستغل المقاومة التقدم العسكري الإسرائيلي للتسرب مجددا نحو العمق الإسرائيلي في تطبيق جديد لأحداث 7 أكتوبر من نوع آخر، وإذا حدث سيكون أكبر انتكاسة في تاريخ جيش الكيان. وارتباطا بهذا، وفي مستوى آخر للتحديات، لا يعرف الجيش الإسرائيلي رغم كل وسائل التجسس الإلكتروني ودعم البنتاغون له خريطة الأنفاق وإذا كانت تمتد إلى الأراضي تحت سيطرة إسرائيل. إذ أصبحت الأنفاق تشكل قوة المقاتلين الفلسطينيين في مواجهة الآلة العسكرية لإسرائيل. ونجح الفلسطينيون مسبقا في إنزال وراء تقدم وحدات إسرائيلية غرب بيت لاهيا وتوجيه ضربات لها.

ويبدو حتى الآن أن مقاتلي حماس يطبقون النهج القتالي لحزب الله في حرب تموز سنة 2006، وهو عدم السماح لأي دبابة أو مدرعة بالتغلغل في أراضي غزة أكثر من كلم واحد، حيث يتم استهدافها بصواريخ دقيقة، وإذا لم ينجحوا في تفجيرها فيتم إعطابها وإخراجها من الخدمة وجعل الجنود يتراجعون. وهذا هو النهج الذي طبقه المقاتلون في مواجهة التقدم البري الإسرائيلي ليلة الجمعة الماضية، وهو إقامة سياج أو جدار ناري.

في غضون ذلك، وبينما لم يجد الجيش الإسرائيلي استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، يراهن على ما يعرف بـ”حرب الجبناء” في القاموس السياسي التي تعتبر في العمق حربا إرهابية بقصف المدنيين لزرع الرعب وسط الساكنة انتقاما من المدنيين أمام العجز العسكري على مواجهة الخصم.

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  1. يقول ابو صهيب:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 3:58 م

    النصر والتمكين للمجاهدين آت لا محالة فالفئة المجاهدة تصلها الدعوات والرحمات والثبات من كل بقاع الأرض …. وخذلان العدو وانكساره وهزيمته شيئ مؤكد

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 29, 2023 الساعة 4:53 م

      أحسنت ✅

  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 4:57 م

    وإذا تقدم سيحترق وسيخترق ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق وسحقا للبعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🤕✌️🇵🇸🤕✌️✌️

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  3. يقول أبو البراء:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 5:40 م

    الصهاينة لا يملكون أن يفعلوا أكثر مما نراه على أرض غزة العزة ، وهو قتل الأطفال والنساء وتدمير البنى والمستشفيات في ظل غياب اي دعم فعال للأنظمة العربية غير الإدانة . المجاهدون القساميون قهروا الصهاينة ودحروهم ونكلوا بهم وكسروا أطروحتم العسكرية في اليوم المجيد للسابع من أكتوبر ، والنصر قادم ولا نشك أبدا في وعد الله عز وجل قيد انملة .المجاهدون سيمكنهم الله من عدوهم رغم كل هذا الدعم الصليبي وسينتصرون . الإحتلال إلى زوال والمقاومة المسلحة هي الحل الوحيد لدحر الإحتلال ، والمجاهدون في حماس وغيرهم من رجال المقاومة على حق . إنني أغبطهم واشد على أياديهم ولا شيء يشككنا في نصر الله ، فصبر جميل والله المستعان. ستقوم غزة من تحت الأنقاض شامخة أكثر مما كانت.

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  4. يقول فريد:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 6:19 م

    نعم سياج ناري أقامه الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال، يا للعار، الجيش الذي أرادت عدد من الأنظمة العربية الاستنجاد به لحمايتها لا يستطيع الانتصار على حركة مكونة من بضعة ألاف من المقاتلين المسلحين بالنخوة العربية الشريفة.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 29, 2023 الساعة 7:18 م

      بنصر عزيز مبين من المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة البيت الأبيض الأمريكي ولا شرذمة عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين منذ 1919 🇵🇸🤕✌️🔥🔥

  5. يقول عيسى الجزائري:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 6:55 م

    الكيان الصهيوني في حالة عجز، ولخروجه من هذه الحالة، تمت الدعوة لانعقاد قمة!!!! للدول العربية.
    دول عجزت عن إدخال لقمة العيش، وجرعة ماء وعلبة دواء، لأهل غزة بفلسطين المباركة، وجيوشها!! في حالة سبات عميق.
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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