الجيش الإسرائيلي: المسيّرة التي ضربت تل أبيب “إيرانية الصنع” وانطلقت من اليمن

القدس: أعلن متحدث عسكري إسرائيلي الجمعة، أن المسيرة الهجومية التي ضربت تل أبيب انطلقت “بحسب تقديرتنا” من اليمن، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بجروح طفيفة.

وقال المتحدث دانييل هاغاري في مؤتمر صحافي “إن التحقيق الأولي أظهر أن المسيّرة إيرانية الصنع من طراز صماد-3 واستخدمت في الهجوم الذي انطلق من اليمن بحسب تقديرنا”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بأن عدم اعتراضه للهجوم ناجم عن “خطأ بشري”.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش قوله: “لم يتم اعتراض الطائرة بدون طيار التي انفجرت في تل أبيب بسبب خطأ بشري”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت: “تحقق القوات الجوية في الحادث الخطير وتعترف بأنه كان حادثاً سيئاً“.

🇾🇪 BREAKING | Yemeni Armed Forces claims the unprecendented drone strike on Tel Aviv near US embassy office, which resulted in one death – using new drone called ‘Yafa’ that bypasses Israeli systems – and declares the city unsafe from this moment on. pic.twitter.com/SQzKed0C61

— The Cradle (@TheCradleMedia) July 19, 2024