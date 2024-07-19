القدس: أعلن متحدث عسكري إسرائيلي الجمعة، أن المسيرة الهجومية التي ضربت تل أبيب انطلقت “بحسب تقديرتنا” من اليمن، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بجروح طفيفة.
وقال المتحدث دانييل هاغاري في مؤتمر صحافي “إن التحقيق الأولي أظهر أن المسيّرة إيرانية الصنع من طراز صماد-3 واستخدمت في الهجوم الذي انطلق من اليمن بحسب تقديرنا”.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بأن عدم اعتراضه للهجوم ناجم عن “خطأ بشري”.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش قوله: “لم يتم اعتراض الطائرة بدون طيار التي انفجرت في تل أبيب بسبب خطأ بشري”، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت: “تحقق القوات الجوية في الحادث الخطير وتعترف بأنه كان حادثاً سيئاً“.
🇾🇪 BREAKING | Yemeni Armed Forces claims the unprecendented drone strike on Tel Aviv near US embassy office, which resulted in one death – using new drone called ‘Yafa’ that bypasses Israeli systems – and declares the city unsafe from this moment on. pic.twitter.com/SQzKed0C61
— The Cradle (@TheCradleMedia) July 19, 2024
وفجر الجمعة، نفذت جماعة “الحوثي” اليمنية هجوماً هو الأول من نوعه بمسيرة مفخخة استهدفت مدينة تل أبيب، وأعلنتها “منطقة غير آمنة وهدفاً أساسياً لأسلحتها”.
وقالت هيئة البث العبرية إن “إسرائيلياً قتل، و10 أصيبوا إثر سقوط طائرة بدون طيار في وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة”.
بدوره، قال الجيش، في بيان، إن الهجوم “قيد التحقيق العميق” وإن “العديد من القوات تعمل في الموقع في الوقت الحالي”.
وأخيراً الخبرة (الأوكرانية) في تقليل تكاليف الوصول إلى قلب (الكيان الصهيوني)، بعد أن وصلت إلى قلب (روسيا)،
أي قوانين (بناء الإقتصاد) في ألعاب الحرب (تغيرت 180 درجة)، من وجهة نظري على الأقل،
وأقصد ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (الجيش الإسرائيلي: عدم اعتراض الهجوم على تل أبيب ناجم عن “خطأ بشري”) https://www.alquds.co.uk/?p=3373637
بمعنى آخر، لا فائدة من وصول (دونالد ترامب) أو غيره إلى حكم أمريكا أو غيرها،
أي الفساد والغش الذي أساسه لوبي المال السياسي (ديمقراطية كيبوتسات الإنتاج الشيوعية)، وصل إلى طريق مسدود،
ومن يبحث عن حلول، فنحن لدينا حل إلى (الخطأ البشري) كما أعلن من تبرير للنجاح في الخبر، الحل هو (Saleh Halal AI) والحمدلله.😉🤨
🤑🙉🙊🙈📟📓🇺🇳✒️
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار إيران واليمن الشجعان الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي المتغطرس الجبان وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎👍🚀🐖🐒🚀
هذه هي الضربات التي ستجعل العدو يستسلم
كان من البداية ضرب العمق الصهيوني ليحس بالوجع والخطر الحقيقي
نتمنى صراحة ان تتبعها ضربات اخرى ليس للمدنيين ولكن لتدمير. ما دمروه بغزة من منشات
ولا غالب الا الله