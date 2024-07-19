سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي: المسيّرة التي ضربت تل أبيب “إيرانية الصنع” وانطلقت من اليمن

19 - يوليو - 2024

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القدس: أعلن متحدث عسكري إسرائيلي الجمعة، أن المسيرة الهجومية التي ضربت تل أبيب انطلقت “بحسب تقديرتنا” من اليمن، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بجروح طفيفة.

وقال المتحدث دانييل هاغاري في مؤتمر صحافي “إن التحقيق الأولي أظهر أن المسيّرة إيرانية الصنع من طراز صماد-3 واستخدمت في الهجوم الذي انطلق من اليمن بحسب تقديرنا”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بأن عدم اعتراضه للهجوم ناجم عن “خطأ بشري”.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش قوله: “لم يتم اعتراض الطائرة بدون طيار التي انفجرت في تل أبيب بسبب خطأ بشري”، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت: “تحقق القوات الجوية في الحادث الخطير وتعترف بأنه كان حادثاً سيئاً“.


وفجر الجمعة، نفذت جماعة “الحوثي” اليمنية هجوماً هو الأول من نوعه بمسيرة مفخخة استهدفت مدينة تل أبيب، وأعلنتها “منطقة غير آمنة وهدفاً أساسياً لأسلحتها”.
وقالت هيئة البث العبرية إن “إسرائيلياً قتل، و10 أصيبوا إثر سقوط طائرة بدون طيار في وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة”.
بدوره، قال الجيش، في بيان، إن الهجوم “قيد التحقيق العميق” وإن “العديد من القوات تعمل في الموقع في الوقت الحالي”.

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  1. يقول S.S.Abdullah:
    يوليو 19, 2024 الساعة 9:21 ص

    وأخيراً الخبرة (الأوكرانية) في تقليل تكاليف الوصول إلى قلب (الكيان الصهيوني)، بعد أن وصلت إلى قلب (روسيا)،

    أي قوانين (بناء الإقتصاد) في ألعاب الحرب (تغيرت 180 درجة)، من وجهة نظري على الأقل،

    وأقصد ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (الجيش الإسرائيلي: عدم اعتراض الهجوم على تل أبيب ناجم عن “خطأ بشري”) https://www.alquds.co.uk/?p=3373637

    بمعنى آخر، لا فائدة من وصول (دونالد ترامب) أو غيره إلى حكم أمريكا أو غيرها،

    أي الفساد والغش الذي أساسه لوبي المال السياسي (ديمقراطية كيبوتسات الإنتاج الشيوعية)، وصل إلى طريق مسدود،

    ومن يبحث عن حلول، فنحن لدينا حل إلى (الخطأ البشري) كما أعلن من تبرير للنجاح في الخبر، الحل هو (Saleh Halal AI) والحمدلله.😉🤨
    🤑🙉🙊🙈📟📓🇺🇳✒️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 19, 2024 الساعة 11:41 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار إيران واليمن الشجعان الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي المتغطرس الجبان وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎👍🚀🐖🐒🚀

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  3. يقول لا غالب الا الله:
    يوليو 19, 2024 الساعة 12:21 م

    هذه هي الضربات التي ستجعل العدو يستسلم
    كان من البداية ضرب العمق الصهيوني ليحس بالوجع والخطر الحقيقي
    نتمنى صراحة ان تتبعها ضربات اخرى ليس للمدنيين ولكن لتدمير. ما دمروه بغزة من منشات
    ولا غالب الا الله

    رد

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