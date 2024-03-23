الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة- (فيديو)

القدس: أفاد الجيش الإسرائيلي، السبت، بأن هجومه المتواصل على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ فجر الإثنين، مستمر حتى القبض على آخر مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الذين زعم أنه يقاتلهم في المجمع.

وقال قائد المنطقة الجنوبية التي تضم قطاع غزة اللواء يارون فينكلمان في بيان “نحن مستمرون في هذه العملية … ولن ننهيها إلا عندما يصبح آخر إرهابي في أيدينا – حياً أو ميتاً”.

وأورد البيان أن فينكلمان الذي تفقد القوات في مجمع الشفاء الجمعة قال “إن العملية هنا في الشفاء مهمة. عملية جريئة وصعبة ورائعة حتى الآن. لقد ضربت مئات الإرهابيين، وألقت القبض على مئات الإرهابيين، واعتقلت كادرات عملياتية واستخباراتية كبيرة”.

وخاطب الجنود “واصلوا التقدم، لا تتوقفوا لحظة واحدة”.

وزعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قضى خلال هجومه المستمر لليوم السادس في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به غرب مدينة غزة “على أكثر من 170” مقاتلًا واستجوب أكثر من “800 مشتبه به” وعثر على أسلحة.

وفي بيان ثان، زعم الجيش السبت أنه يعمل في الشفاء “مع تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والمعدات الطبية”.

📷🔴 مشاهد توثق حجم الدمار في الأحياء السكنية المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة النيران لا زالت مشتعلة من داخل المنازل بعد تعمد جنود الاحتلال إحراقها بكل محتوياتها المشهد في مستشفى الشفاء ومحيطه أقل ما يقال عنه أنه مرعب #انقذو_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/Z8YyyvExJV — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) March 23, 2024

وفجر الإثنين، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء حيث قصف وحرق عدة مبانٍ، واحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم واعتقل عشرات من الكوادر الطبية.

وقال شهود إن “الجيش يقتحم منازل في حي الرمال وحي تل الهوى (القريبين من الشفاء) ويحتجز الشباب فوق 16 عاما ويطلب من النساء والأطفال النزوح الى المواصي بخان يونس”. وتحدثوا كذلك عن تعرض المنازل لقصف مدفعي وغارات جوية، فيما لا تعرف بعد حصيلة الشهداء.

📷🚨 مشاهد مروعة توثق لحظة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الحلو والذي يبعد عن مجمع الشفاء الطبي بعشرات الأمتار بمدينة #غزة صباح اليوم المصابون والمرضى يخرجون من بين الركام والأسرة بعد أن سقطت غرفهم على روؤسهم! #انقذو_مستشفى_الشفاء #انقذوا_مستشفيات_غزة pic.twitter.com/kXM3lvYdLv — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) March 23, 2024

(وكالات)