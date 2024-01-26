الجيش الإسرائيلي: “قتال مكثف” في عمق خان يونس

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن القتال المكثف يتواصل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف في تصريح مكتوب: “تواصل قوات الفرقة 98 القتال المكثف في عمق خان يونس”.

وتابع: “نفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو طلعة هجومية واسعة استهدفت عشرات الأهداف شملت الشقق العملياتية، ومستودعات الوسائل القتالية، ومواقع الاستطلاع ونقاط تجمع المسلحين في منطقة خان يونس”.

وأشار إلى أن الجنود استعانوا بطائرات لمهاجمة مسلحين فلسطينيين “خلال معارك دارت في المنطقة”.

كما ذكر أن الدبابات والقناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على مسلحين فلسطينيين.

من جهة ثانية، قال الجيش: “في شمال القطاع هاجمت القوات بنى تحتية تابعة لمنظمة حماس، بالإضافة إلى ذلك، أغارت طائرات مقاتلة على مبنى مفخخ وكذلك على مبنى عسكري وُجد فيه موقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع وفتحة نفق عملياتية”.

وأضاف: “وخلال الليل هاجم جنود سلاح البحرية أهدافا وقدموا الدعم بالنيران على طول الخط الساحلي في قطاع غزة، وذلك كجزء من مجهود دعم قوات المشاركة في المناورة البرية في القطاع”.

(الأناضول)