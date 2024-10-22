الجيش الإسرائيلي: قتلنا في سوريا مسؤولا ماليا كبيرا في “حزب الله”

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين، أنّه قتل في سوريا قياديا كبيرا في حزب الله اللبناني مسؤولا عن قسم كبير من عمليات تمويل التنظيم المتحالف مع إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنّ القتيل الذي لم يسمّه، هو قائد الوحدة 4400 “المسؤولة عن التحويلات المالية لحزب الله” والتي يتمّ الحصول عليها بشكل خاص من بيع النفط الإيراني. وأضاف “لقد قضينا عليه (…) قبل ساعات قليلة في سوريا”.

وأوضح هاغاري أنّ هذه الوحدة (4400) كان يقودها قبله محمد جعفر قصير الذي كان ملقّبا بـ”الشيخ صلاح” والذي “تولى على مدار سنوات إدارة مصدر الدخل الرئيس للتنظيم”. وقد “قضت عليه” إسرائيل “في هجوم محدّد الهدف” في بيروت في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أعلنت في وقت سابق الإثنين، مقتل شخصين في غارة إسرائيلية واستهدفت سيارة في العاصمة دمشق.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ “مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مقابل فندق وقرب مبنى وزارة الإعلام في حيّ المزة بدمشق”.

وبحسب هاغاري فإنّ الوحدة 4400 مسؤولة بشكل خاص عن عملية نقل النفط الإيراني الذي يتم تفريغه أولا في سوريا قبل أن يعاد بيعه في لبنان. وقال “نحن نتحدث عن عشرات ملايين الدولارات”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية ضد الحزب لتشمل مؤسسة القرض الحسن التابعة له والتي اتّهمها بأنّها “تموّل إرهاب الحزب”.

(وكالات)