الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 100 هدف لـ”حزب الله” خلال الساعات الـ24 الماضية

30 - أكتوبر - 2024

أعمدة الدخان فوق الخيام، كما صُوّرت من مرجعيون، بالقرب من الحدود الجنوبية، 30 أكتوبر 2024. رويترز

تل أبيب/غزة/بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف أكثر من 100 موقع لـ “حزب الله” في لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في منشور على تطبيق تليغرام، اليوم الأربعاء، أنه، خلال اليوم الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف لـ “حزب الله”، وقضى على العشرات من مسلحي “حزب الله”، بمختلف أنحاء لبنان.

وفي الوقت نفسه،  واصلت القوات البرية “مداهمات محدودة ومحددة ومستهدفة” ضد أهداف لـ “حزب الله” في جنوب لبنان، حسب الجيش الإسرائيلي.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قواته “عثرت على كميات ضخمة من الأسلحة، وفكّكت ممرات أنفاق، وقضت على مسلحين، ودمّرت منصات إطلاق لـ “حزب الله”، كانت مزروعة في مناطق مدنية وموجهة نحو البلدات الإسرائيلية”.

وقال الجيش إنه “في أحد الحوادث، رصدت القوات الإسرائيلية خلية لمسلحين، تم قصفها بعد ذلك من قبل سلاح الجو الإسرائيلي”.

ولم يتسن التحقق من بيانات الجيش الإسرائيلي من مصدر مستقل.

(د ب ا)

