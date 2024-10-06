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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع لتخزين أسلحة لـ”حزب الله” في بيروت

6 - أكتوبر - 2024

تتصاعد أعمدة الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شوهدت من سن الفيل، 6 أكتوبر 2024. رويترز

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية، وَصَفَها بالـ”محددة”، على مواقع تابعة لـ “حزب الله” في بيروت، بما في ذلك العديد من مستودعات الأسلحة وبنى تحتية أخرى للمسلحين.

ويتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” بوضع مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة، تحت مبانٍ سكنية، في العاصمة اللبنانية، ما يعرض السكان للخطر.

ويتعهد بالاستمرار في ضرب الأصول العسكرية لـ “حزب الله” بكامل قوته.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل السبت استهدفت منطقة العديسة في الجنوب الشرقي، في الوقت الذي قال فيه “حزب الله” إن هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية إن إسرائيل شنت أكثر من خمس غارات استهدفت جنوب بيروت، أربع منها “عنيفة جداً”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية)، وأن سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان”.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن “حزب الله” اللبناني أطلق مجدداً قذائف على إسرائيل، بلغ إجماليها حوالي 130 صاروخاً، مساء السبت.

(د ب أ)

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