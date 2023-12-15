سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي: قوات خاصة انتشلت جثة رهينة من غزة

منذ ساعة واحدة

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القدس: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، إن قوات خاصة عثرت على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاماً)، الذي كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” تحتجزه في قطاع غزة، منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر الجيش أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي قاموا “بإجراءات تحديد الهوية”.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد اقتاد مسلحو “حماس” توليدانو من مهرجان موسيقي خلال الهجوم.

ولا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في غزة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم دون استعادة الجثث.

(رويترز)

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