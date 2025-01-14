“الحوثي” تعلن قصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بثالث عملية في 12 ساعة.. وإصابة 11 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الثلاثاء، قصفها بنجاح مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ بالستي فرط صوتي، وفشل المنظومات الاعتراضية بالتصدي له، في ثالث عملية خلال 12 ساعة.

وقال متحدث الجماعة يحيى سريع: “نفذنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2”.

وأضاف في بيان أن “الصاروخ البالستي وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له”.

وأوضح المتحدث العسكري أن “عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة”، مشددا بالقول: “نجدد وقوفنا مع فلسطين مهما كانت التداعيات وسنصعد من عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد أصاب الصاروخ هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له

pic.twitter.com/2KivUnDdzm — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 14, 2025

وأصيب 11 إسرائيليا، فجر الثلاثاء، جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ لدى إطلاق صاروخ من اليمن ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه.

وأفادت هيئة البث العبرية في بيان بأن “صفارات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية، في وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي، عقب إطلاق صاروخ من اليمن”.

إعلام العدو: مشاهد من وصول الصاروخ اليمني إلى (تل ابيب) وهو الثاني في اقل من(24) ساعة لا مكان آمن للصهاينة ولا حل سوى وقف العدوان على غزة وسيظل الجيش اليمني والشعب اليمني سند المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/ao9YUIszrv — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) January 14, 2025

ونقلت عن جيش الاحتلال أنه “تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي”، كما نقلت عن نجمة داوود الحمراء، “إصابة 11 شخصًا بجروح أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، بالإضافة إلى 4 حالات إصابة بالهلع”.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دوت صافرات الإنذار في منطقة غور الأردن، ومرج بن عامر، وشمال الضفة الغربية، إثر إطلاق صاروخ آخر من اليمن، وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه.

مصادر عبرية: دوي صفارات الإنذار وسط فلسطين المحتلة بعد رصد صاروخ قادم من اليمن pic.twitter.com/wOOOzNPbgY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2025

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير تتحدث عن تقدم المفاوضات بشأن صفقة محتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

و”تضامنا مع قطاع غزة” بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” في اليمن، ما أسفر عن شهداء وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

كما يشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)