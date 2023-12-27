سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجنديين شمالي غزة

منذ ساعة واحدة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: “قتل ضابط وجنديان في معارك بشمال قطاع غزة”، دون تفاصيل عن ظروف مقتلهما.

وخلال الساعات الماضية أعلن الجيش مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.

كما أعلن إصابة 43 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 494 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

(الأناضول)

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