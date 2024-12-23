الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود في معارك شمال غزة- (صور)

“القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 3 جنود في معارك شمال قطاع غزة، وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية من جهتها أن الجنود الثلاثة قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في بيت حانون شمال القطاع.
وقال الجيش في بيان، إن “النقيب إيلي غافرييل أتيدغي (22 عاما) من كريات موتسكين (شمال)، نائب قائد سرية في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.
وأضاف أن جنديين من مستوطنتي “تلمون” و”إليعازر” بالضفة الغربية من كتيبة “شمشون” أيضا قُتلا في المعركة نفسها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه إلى جانب الجنود الثلاثة الذين قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة أصيب جندي آخر بجروح متوسطة جراء تفجير عبوة ناسفة.
وأوضح جيش الاحتلال أن إجلاء الجنود القتلى كان معقدا بسبب تفجير عبوة ثانية في قوة عسكرية وصلت لإنقاذ الجنود.
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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط في
معارك شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/UqPblfJPmb
— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) December 23, 2024
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مقتل جندي في الجيش الإسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/rGf49XP5jP
— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) December 23, 2024
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مقتل جندي في الجيش الإسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة بيت لاهيا . pic.twitter.com/JicsVAF4xh
— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) December 23, 2024
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود غزة العزة من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم وألوية صلاح الدين والمجاهدين والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🔥🐒🚀