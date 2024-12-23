الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود في معارك شمال غزة- (صور)

“القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 3 جنود في معارك شمال قطاع غزة، وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية من جهتها أن الجنود الثلاثة قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في بيت حانون شمال القطاع.

وقال الجيش في بيان، إن “النقيب إيلي غافرييل أتيدغي (22 عاما) من كريات موتسكين (شمال)، نائب قائد سرية في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن جنديين من مستوطنتي “تلمون” و”إليعازر” بالضفة الغربية من كتيبة “شمشون” أيضا قُتلا في المعركة نفسها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه إلى جانب الجنود الثلاثة الذين قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة أصيب جندي آخر بجروح متوسطة جراء تفجير عبوة ناسفة.

وأوضح جيش الاحتلال أن إجلاء الجنود القتلى كان معقدا بسبب تفجير عبوة ثانية في قوة عسكرية وصلت لإنقاذ الجنود.

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط في

معارك شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/UqPblfJPmb — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) December 23, 2024

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مقتل جندي في الجيش الإسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/rGf49XP5jP — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) December 23, 2024