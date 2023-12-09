الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود بينهم 4 في معارك غزة وحصيلة القتلى ترتفع إلى 425 منذ 7 أكتوبر- (فيديو وتدوينة)

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 4 من جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، وخامس متأثرا بجراحه في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على مستوطنات ومواقع عسكرية بغلاف القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش، في بيان، إن “الجنديين (احتياط) لياف آتيا (25 عاما)، من بئر السبع (جنوب)، وعومري بن ششار (25 عاما) من جفعتايم (وسط)، وكلاهما مقاتلان، في الكتيبة 6623 تشكيل رأس السهم (55)، قُتلا في معارك جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف أن “الجندي جوناثان دين جونيور حاييم (25 عاما) من رمات غان، مقاتل في كتيبة الهندسة 603، والجندي ماؤور كوهين آيزنكوت (19 عاما) من إيلات (جنوب)، مقاتل في الكتيبة 12 لواء غولاني، قتلا أيضا في معارك جنوبي قطاع غزة”.

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وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فإن “الجندي القتيل ماؤور كوهين، ابن شقيقة الوزير بمجلس الحرب رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي قتل نجله غال، الخميس، خلال معركة بمخيم جباليا، شمالي القطاع”.

وبحسب بيان الجيش، “توفي السبت، الجندي حاييم مئير عيدن (20 عاما) من رحوفوت (وسط)، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها بتاريخ 7 أكتوبر الماضي”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في ذات البيان “إصابة 3 جنود وقائد سرية بجروح خطيرة، اثنان في معارك بوسط القطاع، والآخران خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة”.

ونشرت مستشفى رمبام الإسرائيلية بحيفا فيديو يوثق وصول 3 جنود إسرائيليين مصابين على متن مروحية عسكرية.

إصابة أحدهم خطيرة.. مستشفى رمبام بحيفا ينشر مشاهد لوصول 3 جنود إسرائيليين مصابين على متن مروحية عسكرية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/T58rw2qGMm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى 425، وفق بيانات الجيش.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية توغل بري شمالي قطاع غزة، وامتدت لاحقا إلى الجنوب.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)