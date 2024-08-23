الجيش الإسرائيلي: مقتل 695 جنديا منذ 7 أكتوبر

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 695 جنديا منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، فإن 695 جنديا قتلوا في قطاع غزة، بينهم 332 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

ولفتت معطيات الجيش إلى أن هذه الأرقام تشمل الجنود الذين سمح بنشر أسمائهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 4357 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 2232 جريحا خلال المعارك البرية في غزة.

واستنادا إلى المعطيات فإن 21 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بـ”حالة خطيرة” و169 بحالة “متوسطة” و3 “بحالة طفيفة”.

وفي أكثر من مناسبة، قال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش يخوض “قتالا شرسا” مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة، ويدفع “أثمانا باهظة”، بينما تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل شبه يومي، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات “نوعية” داخل القطاع.

(الأناضول)