حماس: توغل إسرائيل برا محاولة “بائسة” لتغطية فشلها في 7 أكتوبر ـ (فيديو)

غزة:وصفت حركة “حماس” الفلسطينية، الثلاثاء، التوغلات البرية للجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة غزة بأنها “محاولة بائسة لتغطية فشلهم العسكري والأمني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول الجاري) المجيد”.

جاء ذلك في بيان للحركة نشرته على حسابها في تلغرام، واطلعت عليه الأناضول.

وقالت “حماس” إن “التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الصهيوني على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي؛ هي محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني وترميم صورتهم هزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر المجيد”.

وأوضحت أن “كتائب القسام والمقاومة الباسلة، تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور”.

وأشارت “حماس” إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) يدفع بجنوده إلى غزة العزّة التي كانت وستبقى مقبرة للغزاة”.

في 7 أكتوبر الجاري، نفذت “حماس” هجوما على مستوطنات إسرائيلية بمنطقة “غلاف غزة” وأسرت ما يزيد على 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض معارك “شرسة” مع مقاتلي حركة “حماس” في عمق قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للجيش قال فيه: “تخوض قواتنا معارك شرسة ضد مسلحي منظمة حماس في عمق قطاع غزة”.

وأضاف: “هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقعا تابعا لحماس في شمال قطاع غزة. وتم إطلاق العديد من الأسلحة، بما في ذلك العبوات”.

إسرائيل تعمل على فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه في توغلها البري

من جهتها قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على فصل شمال القطاع عن جنوبه في توغله البري المستمر منذ أيام.

وذكر الناطق باسم الوزارة إياد البزم للصحافيين في غزة، أن قوات الجيش دخلت من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها متواجدة في منطقة الكرامة.

وأوضح البزم أن آليات الجيش الإسرائيلي “متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه”.

ولفت البزم إلى أن الجيش الإسرائيلي “يواصل عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ 25 على التوالي، في ظل حصار مطبق يمنع فيه الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه يخوض “معارك ضارية” داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان إن قواته “تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة” متحدثا عن “مقتل عشرات المسلحين” في الساعات الماضية.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون “اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة”، ويستهدفون “آليتين” ما أدى إلى “اشتعال النيران فيهما”، و”يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى” في بيت حانون بشمال القطاع.

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مشاهد من التحام مجاهدي كتائب القسام بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/VcravUmnsq — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) October 31, 2023

(وكالات)