الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك طويلة وصعبة شمال غزة

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن جنوده يخوضون معارك طويلة بمواجهة مقاومين فلسطينيين شمال قطاع غزة، وتحدث عن “سقوط قتلى من الطرفين”.

وذكر الجيش في بيان: “خلال ساعات الليل، اشتبك الجنود التابعون للواء غولاني والقوات المدرّعة مع مجموعات مسلحين أطلقت باتجاههم الصواريخ المضادة للدروع، وفجّرت العبوات الناسفة وألقت القنابل اليدوية”.

وأفاد بأن “القوات خاضت معارك طويلة مع المسلحين، بمساعدة قوات المدفعية والدبابات، ووجهت الطائرات لشن غارات من الجو والسفن لشن غارات من البحر”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “تمّت تصفية عشرات المسلحين” دون تفاصيل.

وقال: “بالإضافة إلى ذلك، خلال العملية البرية على أرض قطاع غزة اشتبك جنود لواء الناحال مع مجموعة مسلحين أطلقت النار باتجاههم”.

وأضاف: “الجنود وقوات النيران اللوائية وجّهوا طائرات لشن غارة جوية، والتي تمت تصفية المسلحين بعدها”.

وصباح الخميس أيضًا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في القتال الذي يجري في غزة ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ يومين إلى 17.

وكتب متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على منصة “إكس” قائلاً إن الملازم يوفال زيلبر (25 عامًا) من مدينة رمات غان، قتل شمال قطاع غزة.

(الأناضول)