الجيش الإسرائيلي: نظام دفاعنا الجوي “ليس محكما”

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه ما زال يحقق “بعمق” في سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب- يافا ما أسفر عن إصابة 20 شخصا.

وأكد الجيش، في بيان، أن نظام الدفاع الجوي “ليس محكما”، ويجب اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأضاف: “بعد التحقيق الأولي الذي أجراه سلاح الجو وقيادة الجبهة الداخلية بشأن سقوط الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن في وقت مبكر من الصباح، لا زلنا نحقق في الحادث بعمق”.

وأردف: “تم بالفعل تطبيق بعض الدروس المستفادة، سواء في مجال الاعتراض وفي مجال الإنذار”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “لا يمكن الخوض في تفاصيل أبعد من ذلك فيما يتعلق بنشاط الدفاع الجوي ونظام الإنذار حفاظا على أمن المعلومات”.

وفي وقت سابق السبت، كشف تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي، أنه بعد رصد الصاروخ الباليستي تم تفعيل حالة التأهب في المنطقة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.

وأضاف: “تم إطلاق صواريخ اعتراضية في الطبقة العليا من الغلاف الجوي أخطأت الهدف خارج حدود إسرائيل”.

وتابع: “في وقت لاحق، تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ، وهذه المرة في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي، والتي أخطأت الهدف أيضا”.

وبحسب هيئة البث: “يعمل نظام الدفاع الجوي في إسرائيل على شكل طبقات ويسمى “نظام الدفاع متعدد الطبقات”.

وأشارت إلى أنه “في الطبقة العليا فوق الغلاف الجوي تعمل مصفوفتا آرو 2، وآرو 3، وفي الطبقة الوسطى تعمل مصفوفة مقلاع داود، بينما في الطبقة السفلية مصفوفة القبة الحديدية”.

وأضافت الهيئة: “قبل سقوط الصاروخ في يافا، تم اختراق طبقتين من الدفاع الجوي وهو ما توصل إليه تحقيق سلاح الجو”.

وصباح السبت، سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في ملعب بمنطقة تل أبيب- يافا مخلفا حفرة عمقها عدة أمتار وتسبب في إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة وتضرر عشرات الشقق بالمنطقة، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

(الأناضول)