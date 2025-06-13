الجيش الإسرائيلي: نكشف للمرة الأولى أن إيران تدير برنامجًا نوويًا سريًا وشارفت على نقطة اللاعودة

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن المعلومات الاستخبارية كانت تؤشر إلى أن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللاعودة”، وذلك بعيد توجيه الدولة العبرية ضربات واسعة النطاق إلى الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش في بيان: “خلال الأشهر الماضية، أظهرت المعلومات الاستخبارية المجمعة أدلة على أن النظام الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة”.

وأشار إلى أن “تركيز جهود النظام الإيراني على إنتاج آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى (إقامة) مجمعات تخصيب غير مركزية ومحصنة في منشآت تحت الأرض، يُمكّن النظام الإيراني من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات الاستخدام العسكري، ما يتيح للنظام الحصول على سلاح نووي خلال فترة زمنية قصيرة”.

وفي إحاطة أخرى مع صحافيين، قال الناطق باسم الجيش، إيفي ديفرين، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية “هاجمت وألحقت أضرارًا” بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضاف أن إسرائيل رأت أن إيران تشكل تهديدًا على ثلاثة أصعدة، أولها أن إيران “تتوجه بسرعة نحو امتلاك قنبلة نووية”.

وأوضح: “نكشف للمرة الأولى، استنادًا إلى معلومات استخبارية، أن إيران أنشأت برنامجًا سريًا”.

تابع ديفرين: “في إطار هذا البرنامج، أجرى علماء نوويون كبار في إيران، بطريقة سرية، تجارب للتقدم باتجاه كل المكونات اللازمة لإنتاج سلاح نووي”.

وأكد: “هذا دليل لا لبس فيه بأن النظام الإيراني يعمل على امتلاك أسلحة نووية في المستقبل القريب”.

أما التهديد الثاني، بحسب ديفرين، فهو بناء إيران آلاف الصواريخ الباليستية “مع خطط لزيادة عددها مرتين أو ثلاث”.

وأضاف: “أما المكون الثالث (في التهديد الإيراني) فهو استمرار النظام الإيراني في تسليح وكلائه في الشرق الأوسط وتمويلهم وتوجيههم ضد دولة إسرائيل”.

وأكد: “هدف عمليتنا هو القضاء على التهديد”.

وفي بيان آخر، قال الجيش إنه جمع معلومات تُظهر أن “النظام الإيراني لديه خطة ملموسة للقضاء على دولة إسرائيل”.

وسُمّيت الخطة “خطة تدمير إسرائيل”، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي: “لم يكن أمام إسرائيل أي خيار آخر. الجيش الإسرائيلي مضطر للتحرك للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل، وسيستمر في ذلك”.

(أ ف ب)