الجيش الإسرائيلي يأسف بعد أن “أضرّت” إحدى ضرباته بجنود لبنانيين

تل أبيب: أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه بعد أن “أضرّت” إحدى ضرباته بجنود لبنانيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده كانوا يعملون “دفاعاً عن النفس للقضاء على تهديد وشيك تم تحديده من لبنان داخل منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة لمنظمة حزب الله الإرهابية”.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “تم إخطار الجيش الإسرائيلي بأن جنوداً من الجيش اللبناني أصيبوا خلال الغارة. الجيش اللبناني لم يكن هدفاً للضربة”.
وأضاف: “يعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للحادث. الحادث قيد المراجعة”.
وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني إن أحد جنوده استشهد، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما أصابت قذيفة إسرائيلية موقعهم في جنوب لبنان.
وهذه أول حالة وفاة في الجيش منذ بدء المناوشات على الحدود الجنوبية اللبنانية، في أعقاب هجوم “حماس” على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
(د ب أ)
ليس لدى نتياهو الحق بتصريحه الوقح كونه محتل للاراضي الفلسطينية في ان محمود عباس لايمكن ان يحكم غزة في عهد ولايته .المحتل يبقى محتل ويخترق القوانين الدولية ولا يعرف معنى للانسانية والاخلاق.
الجميل بالموضوع أن إسرائيل تضرب معبر رفح المصري عدة مرات ولا حياة لمن تنادي ويضرب الجيش لبناني ولا حياة لمن تنادي. وحصل بنا الحال إذا صفع خدك اليمين فمكنهم من الخد الايسر. أصبحت جيوش العربية لا تصلح لشئ الا لتقاضي راتب شهري وارتداء الرتب والنياشين.