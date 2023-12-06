الجيش الإسرائيلي يأسف بعد أن “أضرّت” إحدى ضرباته بجنود لبنانيين

تل أبيب: أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه بعد أن “أضرّت” إحدى ضرباته بجنود لبنانيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده كانوا يعملون “دفاعاً عن النفس للقضاء على تهديد وشيك تم تحديده من لبنان داخل منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة لمنظمة حزب الله الإرهابية”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “تم إخطار الجيش الإسرائيلي بأن جنوداً من الجيش اللبناني أصيبوا خلال الغارة. الجيش اللبناني لم يكن هدفاً للضربة”.

وأضاف: “يعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للحادث. الحادث قيد المراجعة”.

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني إن أحد جنوده استشهد، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما أصابت قذيفة إسرائيلية موقعهم في جنوب لبنان.

وهذه أول حالة وفاة في الجيش منذ بدء المناوشات على الحدود الجنوبية اللبنانية، في أعقاب هجوم “حماس” على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

(د ب أ)