الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء منطقة “إنسانية” شرقي دير البلح

غزة: طالب الجيش الإسرائيلي، الأحد، الفلسطينيين بإخلاء منطقة “بلوك 128” شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والتي صنفها سابقا بأنها “إنسانية”، معتبرها حاليا “منطقة قتال خطيرة”.

وقال ناطق الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس: “إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في حارة دير البلح البلد في بلوك 128 في المنطقة المحددة في الخارطة، جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد حماس والمنظمات في منطقتكم”.

وأضاف المتحدث العسكري: “من أجل أمنكم، اخلوا فورا غربا”.

وأوضح أن المنطقة المحددة تعتبر “منطقة قتال خطيرة”.

وأفاد صحافي بأن مستشفى شهداء الأقصى يقع في المربع “128”، لكنه خارج الجزء المحدد الذي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائه.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن “مستشفى شهداء الأقصى لا يقع ضمن المساحة الحمراء التي حددها الاحتلال في الخريطة الجديدة بالمربع 128”.

وعادة ما تأتي أوامر الإخلاء قبل هجمات عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.

(الأناضول)