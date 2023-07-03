الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه “سمح للصاروخ السوري بالمرور وأنه لم يكن هناك خطأ في أنظمة الدفاع الجوي”

لندن- “القدس العربي”:

قالت مواقع عبرية، نقلاً عن مصادر، إن “الجيش الإسرائيلي قرر السماح للصاروخ السوري، الذي انفجر في الجنوب، باجتياز معظم أنحاء البلاد، معتبراً من مساره أنه لا يحتاج إلى إسقاطه مسبقاً”.

وينقل موقع I24news عن مصادره أنه “لم يكن هناك خطأ في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وبالتالي لن يكون هناك تحقيق في سبب السماح للصاروخ بالسفر لمسافة تزيد عن 180 كيلومترًا (111 ميلاً) من أقرب حدود مع سوريا، وأكثر من 400 كيلومتر (240 ميلاً) من (مدينة) حمص”.

وتابع الموقع العبري أنه “تم الحكم على الصاروخ بأنه لا يشكل أي خطر”.

ويوضح: “كما أنه لا يزال من غير الواضح كيف ولماذا انفجر الصاروخ في الجو بالقرب من الجنوب، وما إذا كان هذا عطلًا بسبب الصاروخ، أو ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت نوعًا من القدرات السرية الأخرى لتسببه في الانفجار في الجو، وبعيدًا عن المدنيين”.

وكان القصف الإسرائيلي استهدف، في بداية الشهر الجاري، “ريف حمص وطرطوس بعدة صواريخ، تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي”.

و”أسفر القصف عن تدمير موقع، وسط اشتعال النيران، كما قتل وأصيب خمسة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني”.