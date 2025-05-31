الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه قتل محمد السنوار في 13 مايو- (فيديو)

لقطة شاشة تُظهر، وفقا للجيش الإسرائيلي، رئيس حركة حماس في غزة محمد السنوار

تل أبيب: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه قتل محمد السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، يوم 13 مايو/ أيار ليؤكد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام.

كان محمد السنوار هدفا لغارة إسرائيلية على مستشفى في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء مقتل محمد السنوار، وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الزعيم الراحل للحركة.

ولم تؤكد حماس أو تنف هذه التقارير.

🔻 جيش الإحتلال يؤكد إغتيال محمد السنوار قائد الجناح العسكري لـ حـ0ـاس و قائد كتيبة جنوب خانيونس pic.twitter.com/sA0vAYWa8P — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) May 31, 2025

‼️بعد الإعلان رسمياً عن اغتيال #محمد_السنوار : جيش الاحتلال ينشر فيديو للمجمع تحت الأرض الذي تم فيه استهداف قيادات #حماس . pic.twitter.com/IYWizqn7K2 — 🇵🇸🇪🇬DrEman (@eman_dreman) May 31, 2025

(رويترز)