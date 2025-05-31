سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه قتل محمد السنوار في 13 مايو- (فيديو)

منذ 51 دقيقة

لقطة شاشة تُظهر، وفقا للجيش الإسرائيلي، رئيس حركة حماس في غزة محمد السنوار

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تل أبيب: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه قتل محمد السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، يوم 13 مايو/ أيار ليؤكد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام.

كان محمد السنوار هدفا لغارة إسرائيلية على مستشفى في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء مقتل محمد السنوار، وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الزعيم الراحل للحركة.

ولم تؤكد حماس أو تنف هذه التقارير.

(رويترز)

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