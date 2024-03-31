الجيش الإسرائيلي يؤكد أن منفذ عملية إطلاق نار سلم نفسه

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا مطلوبا لصلته بإطلاق نار على حافلة في الضفة الغربية المحتلة، سلم نفسه الأحد.

وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم فتى عمره 13 عاما بجروح في إطلاق النار الذي وقع الخميس قرب مدينة أريحا وطال أيضا سيارة.

ونُقل رجل يبلغ 30 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر إصابته بجروح.

وقال الجيش إن محمد السعدي “سلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية في أريحا” مؤكدا العثور على السلاح الذي استخدم في الهجوم قرب بلدة العوجا.

وفي حادثة أخرى الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية قتل شخص يشتبه بأنه نفذ هجوما بسكين أدى إلى إصابة شخصين أحدهما جندي في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة بئر السبع بجنوب البلاد.

(أ ف ب)