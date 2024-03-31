سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن منفذ عملية إطلاق نار سلم نفسه

31 - مارس - 2024

حجم الخط
0

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا مطلوبا لصلته بإطلاق نار على حافلة في الضفة الغربية المحتلة، سلم نفسه الأحد.

وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم فتى عمره 13 عاما بجروح في إطلاق النار الذي وقع الخميس قرب مدينة أريحا وطال أيضا سيارة.

ونُقل رجل يبلغ 30 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر إصابته بجروح.

وقال الجيش إن محمد السعدي “سلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية في أريحا” مؤكدا العثور على السلاح الذي استخدم في الهجوم قرب بلدة العوجا.

وفي حادثة أخرى الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية قتل شخص يشتبه بأنه نفذ هجوما بسكين أدى إلى إصابة شخصين أحدهما جندي في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة بئر السبع بجنوب البلاد.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة جديدة بالأغوار
10 - مارس - 2024
الاحتلال الإسرائيلي يطرد ست عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات العسكرية.. واعتداءات المستوطنين تشهد ارتفاعاً قياسياً في أكتوبر
1 - نوفمبر - 2022
بطيخ الفلسطينيين بحاجة للحماية من غول نظيره الإسرائيلي
10 - يونيو - 2022
استياء في الأردن من نقش اسم صحابي على الحاويات- (صور وفيديو)
12 - أبريل - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية