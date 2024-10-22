الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل هاشم صفي الدين القيادي الكبير في “حزب الله”- (تدوينة)

“القدس العربي”: قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس في وقت متأخر مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية هاشم صفي الدين قتل.

وهذا أول تأكيد على استشهاد صفي الدين الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله منذ تواتر أنباء عن استهدافه في الضربات الإسرائيلية على لبنان.

#عاجل رئيس الأركان بعد تصفية هاشم صفي الدين: وصلنا إلى نصرالله والى خليفته والى معظم قادة حزب الله. سنعرف الوصول إلى كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل pic.twitter.com/xeYs431n0Q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024

وفي مطلع أكتوبر الجاري، ضربت غارات جوية إسرائيلية قوية الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية حينها إن الضربة استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لـ”حزب الله” حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل.

وحينها، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي نفي أو تأكيد استهداف القيادي في “حزب الله” هاشم صفي الدين.

من جانبه، لم يعلق “حزب الله” على مصير صفي الدين، وأكد أنه يُعلن عن مواقفه عبر بيانات رسمية فقط، وذلك في رده على ما وصفه بـ”شائعات” نشرتها بعض وسائل إعلام حول مصير قياداته بعد غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية مؤخرا.

(وكالات)