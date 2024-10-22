سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل هاشم صفي الدين القيادي الكبير في “حزب الله”- (تدوينة)

22 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس في وقت متأخر مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية هاشم صفي الدين قتل.

وهذا أول تأكيد على استشهاد صفي الدين الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله منذ تواتر أنباء عن استهدافه في الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، ضربت غارات جوية إسرائيلية قوية الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية حينها إن الضربة استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لـ”حزب الله” حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل.

وحينها، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي نفي أو تأكيد استهداف القيادي في “حزب الله” هاشم صفي الدين.

من جانبه، لم يعلق “حزب الله” على مصير صفي الدين، وأكد أنه يُعلن عن مواقفه عبر بيانات رسمية فقط، وذلك في رده على ما وصفه بـ”شائعات” نشرتها بعض وسائل إعلام حول مصير قياداته بعد غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية مؤخرا.

(وكالات)

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  1. يقول مراقب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 9:43 م

    كل قادة حزب الله مستهدفون ؟ اما بأجهزة البيجرز او الاتصال اللاسلكي او ووك اند توك ،، او بقصف جوي ، F 35. او مسيرات ،، او. او. يبد انه ليس هناك واحد في مأمن ؟

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  2. يقول كريم إلياس / غزة لبنان:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 10:56 م

    لم يتركوا …قائدًا الا و وصلوا إليه و اغتالوه !؟ حرب 2024 مع العدو الصهيوني..مختلفة تماما عن حرب 2006 التي خاضها حزب الله ضد جيش الكيان الإجرامي ! ماذا جرى و ما الذي يجري..بعد الإختراقات المتكررة في صفوف حزب الله ، المعروف عنه التوجس من كل تحرك و الحيطة و الحذر و الإنضباط..ربما الايام ستكشف المستور..في إنتظار ذلك يواصل جيش العدو الصهيوني مجازره و جرائمه الممنهجة على ساحتي غزة و جنوب لبنان ..

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  3. يقول سالم دعبوس:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 8:34 ص

    بالمحصلة فكثرة العملاء والمخبرين المندسين داخل الحزب تسمح لهم بهذا التبجح فهناك من دل عليه وهناك من اكد استشهاده فيما بعد وهذا بالحق محبط ومخجل ولا يجوز ويتوجب على الحزب المقاوم ايجاد حل جذري له؟

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  4. يقول الجنتلمان:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 4:45 م

    فقط للحقيقة والتحدي لمن يخالفني الرأي.
    تصفية الرموز واغتيالها،حتى الان، تقتصر على حماس وحزب الله حيث هولاء مختومون بختم الشهادة واكرر الشهادة ويلبسون تاج العز والوطنية والجهاد.
    مع ذلك فان العدو المسعور يستطيع الوصول إلى اكبر شنب او إمعة من المحيط إلى الخليج، فلا مناعة لاحد ولا قدسية لاحد ولا حصانة لاحد ولا يوجد كبير على الصواريخ الأمريكية الصهيونية.
    فلا يعتقد احد ممن يلبسون تاج العار والموسومين بختم الخيانة انه محصن إذا تجراء وخرج من جحره وقال بخ.
    صمت القبور الذي يمارسه ابن أنيسة مع اقرانه اكبر مثال حي أمامكم.

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  5. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 6:50 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء لبنان وأحرار حزب الله اللبناني الذين يعبدون بدمائهم الزكية الطاهرة الطريق لتحرير الأقصى المبارك من نجس الصهاينة الملاعنة الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🤲🌴

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