الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في معارك بشمال غزة وخامس في لبنان- (صور)

القدس المحتلة: أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 777.

الضابط والثلاثة الجنود الذين قتلوا شمال قطاع غزة. واحد نشرت صورته الصباح pic.twitter.com/G4FaekwVMS — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 29, 2024

بالتزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، وفاة أحد جنوده متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها قبل 5 أيام خلال معارك بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “توفي الرقيب يديديا بلوخ (31 عاما)، مقاتل في الكتيبة 7155 تشكيل رأس الحربة (اللواء 55 مظليين)، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في معركة بجنوب لبنان”.

المحاربة يديديا التي اصيبت قبل خمس ايام جنوب لبنان توفي متأثر بجراحة . pic.twitter.com/UQAvr745JU — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 29, 2024

ويتكبد الجيش خسائر فادحة منذ بداية هجومه البري بجنوب لبنان مطلع أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شعبة إعادة التأهيل التابعة لها استقبلت منذ بداية العملية البرية في لبنان نحو 900 مصاب من ضباطها وجنودها.

وإجمالا، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 777 ضابطا وجنديا منذ بداية الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 365 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من ذات الشهر لنفس السنة.

بينما وصل عدد المصابين منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 5 آلاف و196 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم ألفان و373 منذ اجتياح غزة، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.

(وكالات)