الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير قرى في الجنوب السوري

دمشق: بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، في تهجير أهالي قريتين في الجنوب السوري.

وذكر “تلفزيون سوريا” التابع للمعارضة اليوم، أن “جيش الاحتلال دخل الأطراف الغربية لبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة وطالب الأهالي بتسليمه ما لديهم من أسلحة”، مشيرا إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي هجّر أهالي قرية الحرية بالكامل بعد الاستيلاء عليها”.

ولفت إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتهجير أهالي قرية الحميدية بعد الاستيلاء عليها”، موضحا أن القوات الإسرائيلية دخلت أيضا إلى بلدة أم باطنة مدعومة بعربات عسكرية ودبابات.

وكشف التلفزيون عن رصد دبابات إسرائيلية داخل مدينة القنيطرة جنوبي سوريا.

(د ب أ)