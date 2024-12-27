الجيش الإسرائيلي يبدأ في تسليم نتائج تحقيقاته بإخفاق 7 أكتوبر

القدس: تلقى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جزءا من نتائج التحقيقات التي يجريها الجيش حول أدائه وإخفاقاته في التصدي للهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الأخير تسلم نتائج اثنين من التحقيقات التي يجريها الجيش في هجوم 7 أكتوبر، من رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الجنرال شلومي بيندر، ورئيس شعبة العمليات الجنرال عوديد باسيوك، وقادة آخرين (لم يذكرهم).

وأضاف أن نتائج هذين التحقيقين تتناول الأحداث الرئيسية لهجوم 7 أكتوبر، والثغرات التي تم اكتشافها وأدت له، والاستنتاجات الأولية من ذلك بهدف استخلاص الدروس وتطبيقها على الفور، دون تقديم أية توضيحات بالخصوص.

ولفت المكتب إلى أن الجيش سيواصل خلال الفترة المقبلة تسليم نتائج بقية التحقيقات التي يجريها في هذا الهجوم، وذلك استجابة لتوجيه وزير الجيش مؤخرا بتسريع هذه التحقيقات والانتهاء من تسليمها بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولا تتوفر معلومات رسمية بشأن العدد الإجمالي للتحقيقات التي يجريها الجيش في هجوم 7 أكتوبر.

ووسط حصار إسرائيلي خانق على غزة منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، في 7 أكتوبر 2023 هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع.

وحينها، قالت الفصائل إن هجومها جاء بهدف “إنهاء الحصار الجائر على غزة، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

فيما أقر مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون بأن الهجوم يمثل “إخفاقا كبيرا” لبلدهم على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية.

(الأناضول)