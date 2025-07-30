الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

امرأة تختبئ خلف سيارة خلال انطلاق صفارات الإنذار ردًا على إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب 29 يوليو 2025

تل أبيب: أعلنت تل أبيب، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: “اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن. وتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة”.

من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن الطائرة المسيرة جرى اعتراضها فوق منطقة المجلس الإقليمي “أشكول” شمال غربي النقب جنوبي إسرائيل.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن تسبب في دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وإدخال الملايين إلى الملاجئ.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية وقتها: “تمكن الحوثيون مجددا من إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ”.

وحتى الساعة 06:35 (ت.غ)، لم تتبن جماعة الحوثي اليمنية إطلاق طائرة مسيرة نحو إسرائيل، لكنها أعلنت الثلاثاء، قصفها مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2” وأن العملية “حققت هدفها بنجاح”.

وتشن جماعة الحوثي، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والأحد، قررت “الحوثي” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي حربها على غزة، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)