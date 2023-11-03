الجيش الإسرائيلي يتحدث عن “تصفية” قائد كتيبة من “حماس” بقصف جوي

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه تمكن من “تصفية” قائد كتيبة من حركة “حماس”، في حي “تل الهوا” جنوب مدينة غزة، بقصف جوي.

وقال الجيش في بيان: “قامت طائرات حربية بتوجيهٍ دقيق من هيئة الاستخبارات وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بتصفية مصطفى دلول قائد كتيبة الصبرة تل الهوا في حماس”.

وزعم في بيانه أن دلّول “لعب دورا مركزيا في إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ومارس عدة وظائف في الكتيبة وفي لواء مدينة غزة لحماس”.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة “حماس” على ما أورده بيان الجيش، لكنها تصدر بيانات بين الفينة والأخرى بإحداث خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من جهة ثانية قال الجيش: “قامت طائرات ومروحيات حربية وقوات مدفعية بتصفية عدد من المسلحين الذين عملوا ضد القوات البرية”، دون أن يحدد عددا أو أسماء.

(الأناضول)