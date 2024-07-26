سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفجير نفق شمال قطاع غزة

26 - يوليو - 2024

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القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تفجير نفق شمال قطاع غزة، مدعيا العثور بداخله على أسلحة وصواريخ مضادة للدروع.

وقال في بيان مقتضب: “دمر الجيش الإسرائيلي نفقا يزيد طوله على كيلومتر واحد شمال قطاع غزة”.

وادعى أنه “عثر بداخله على أسلحة وصواريخ مضادة للدبابات وبنية تحتية كهربائية ووسائل لإبقاء المسلحين تحت الأرض لفترة طويلة”.

وعادة ما يدعي الجيش الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تفجيره عددا من الأنفاق في القطاع، بدعوى أن فصائل فلسطينية مسلحة تستخدمها للقتال وتخزين الأسلحة وتهريبها.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 26, 2024 الساعة 6:08 م

    سيهزم جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق وإن غدا لناظره قريب وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير هم وخادمتهم أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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