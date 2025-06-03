سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يتعهّد بـ”حماية المجال البحري” بعد إبحار سفينة مساعدات إلى غزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية

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القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أنه جاهز “لحماية” المجال البحري، الثلاثاء، بعدما أبحرت إلى غزة سفينة مساعدات في رحلة نظّمها تحالف دولي لنشطاء.

وأبحرت السفينة التابعة لـ”تحالف أسطول الحرية”، الأحد، من صقلية وعلى متنها 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني حيث حذّرت الأمم المتحدة في أيار/مايو من أن السكان جميعا يواجهون خطر المجاعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إن القوات الإسرائيلية “جاهزة للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل على كل الجبهات، في الشمال، في الجنوب، في الوسط وأيضا في النطاق البحري”.

وأشار في مؤتمر صحافي متلفز إلى أن “البحرية تعمل ليل نهار من أجل حماية المجال البحري والحدود بحرا”.

وقال ردا على سؤال حول سفينة أسطول الحرية “نحن جاهزون لهذه الحالة أيضا”، رافضا الخوض في تفاصيل.

وتابع “لقد اكتسبنا خبرة في السنوات الأخيرة وسنتصرف وفقا لذلك”.

و”أسطول الحرّية” الذي تشكّل سنة 2010 هو حركة دولية غير عنفية للتضامن مع الفلسطينيين تكتسي بعدا إنسانيا وتنشط ضدّ الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

و”مادلين”، سفينة شراعية صغيرة تفيد تقارير بأنها محمّلة بالعصائر والحليب والأرز والمعلبات وألواح البروتين.

والثلاثاء، جاء في منشور لتحالف أسطول الحرية على منصة إكس “معا يمكننا فتح ممر بحري” إلى غزة.

في مطلع أيار/مايو، تعرّضت سفينة “الضمير” التابعة لأسطول الحرية لأضرار في المياه الدولية قبالة مالطا أثناء توجهها إلى غزة، وقال نشطاء إنهم يشتبهون بتعرّضها لهجوم بمسيّرة إسرائيلية.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 3, 2025 الساعة 9:43 م

    هه كل احتلال إلى زوال مهما طال الحال، وعصابة الشرذمة الصهيونية التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين منذ 1948 إلى اندحار وانكسار مهما طال الحال والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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