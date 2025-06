الجيش الإسرائيلي يتعهّد بـ”حماية المجال البحري” بعد إبحار سفينة مساعدات إلى غزة- (فيديو)

القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أنه جاهز “لحماية” المجال البحري، الثلاثاء، بعدما أبحرت إلى غزة سفينة مساعدات في رحلة نظّمها تحالف دولي لنشطاء.

وأبحرت السفينة التابعة لـ”تحالف أسطول الحرية”، الأحد، من صقلية وعلى متنها 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ.

Madleen has set sail toward Gaza—unarmed, with aid, and under threat. Whether you support or oppose the mission, bombing civilian ships in international waters is a precedent the world should not accept. History will ask: who watched in silence? #FreedomFlotilla #Madleen #Gaza pic.twitter.com/aXgMM9GrnB

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني حيث حذّرت الأمم المتحدة في أيار/مايو من أن السكان جميعا يواجهون خطر المجاعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إن القوات الإسرائيلية “جاهزة للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل على كل الجبهات، في الشمال، في الجنوب، في الوسط وأيضا في النطاق البحري”.

وأشار في مؤتمر صحافي متلفز إلى أن “البحرية تعمل ليل نهار من أجل حماية المجال البحري والحدود بحرا”.

وقال ردا على سؤال حول سفينة أسطول الحرية “نحن جاهزون لهذه الحالة أيضا”، رافضا الخوض في تفاصيل.

وتابع “لقد اكتسبنا خبرة في السنوات الأخيرة وسنتصرف وفقا لذلك”.

و”أسطول الحرّية” الذي تشكّل سنة 2010 هو حركة دولية غير عنفية للتضامن مع الفلسطينيين تكتسي بعدا إنسانيا وتنشط ضدّ الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

و”مادلين”، سفينة شراعية صغيرة تفيد تقارير بأنها محمّلة بالعصائر والحليب والأرز والمعلبات وألواح البروتين.

Listen to some of the #FreedomFlotilla Coalition volunteers share why our nonviolent action is critical, just before they boarded the #Madleen in Catania. Keep track of our vessel and friends as they sail to #Gaza via #MarineTraffic or our website. Tag your Foreign Ministries to… pic.twitter.com/CMQ6vBClCR

Actor @liamcunningham1 was among a huge crowd of local and international supporters who gathered in solidarity as they bid the #Madleen farewell from Catania, Sicily.

He highlights the inaction of governments worldwide in response to overwhelming and unambiguous proof of… pic.twitter.com/NsiLXCRIij

