الجيش الإسرائيلي يتوغل في الشجاعية ويوسع الإبادة في شمال قطاع غزة 

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة، توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة لتشمل حي الشجاعية، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 18 شهرا.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة “إكس” إن الجيش الإسرائيلي “بدأ العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة”، معلنا توسيع العملية البرية.

وادعى أنه خلال العملية تم تدمير بنى تحتية، قال إن من ضمنها “مجمع قيادة وسيطرة” تستخدمه حركة “حماس” لتخطيط وتوجيه أنشطتها، على حد قوله.

كما زعم البيان أنه تم إخلاء منطقة تنفيذ العمليات شمال القطاع من سكانها “عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض”، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عملياته داخل قطاع غزة.

(الأناضول)