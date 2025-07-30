الجيش الإسرائيلي يجرف شارعا في البيرة وسط الضفة

رام الله: جرفت قوات إسرائيلية، الأربعاء، شارعا في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنه شيد على أراض مصنفة “ج”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت الأحياء الشرقية من مدينة البيرة، برفقة جرافات عسكرية.

وأوضح الشهود أن القوات جرفت شارعا شيدته بلدية البيرة قبل عدة أشهر، بدعوى أنه يقع على أراض مصنفة “ج” حسب اتفاق “أوسلو 2” الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج” دون تصريح إسرائيلي يعد من المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

(الأناضول)