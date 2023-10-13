الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا بالضفة ويشتبك مع فلسطينيين

رام الله: اقتحمت قوة من الجيش إسرائيلي، الجمعة، بلدة قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وحاصرت منزلا، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وحاصرت منزلا فلسطينيا وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت للموقع.

وذكروا أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز.

وأوضح الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مسلحين والجيش الإسرائيلي في البلدة.

(الأناضول)