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الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا خلال اقتحامه بلدة شمالي الضفة- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

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جنين: حاصر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، منزلا فلسطينيا خلال اقتحامه بلدة برقين غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن “قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بُرقين وحاصرت منزلا وطالبت شابا بتسليم نفسه”.

وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا قالوا إنه للشاب المحاصر (لم يذكروا اسمه)، طلب فيه المساعدة لإنقاذ طفلتيه وزوجته وإخراجهما من المنزل، بالتزامن مع سماع دوي طلقات نارية.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم مصاب بالرصاص في البلدة القديمة بنابلس وفق مصادر محلية وطبية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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