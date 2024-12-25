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الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا فلسطينيا شمال طولكرم- (فيديو)

25 - ديسمبر - 2024

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طولكرم: اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة قِفين بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وفرض حصارا حول منزل فلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “قوات خاصة (إسرائيلية) تحاصر منزلا في جبل العمارنة ببلدة قفين شمال طولكرم”.

فيما قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وطلب من شاب يتواجد داخل المنزل تسليم نفسه.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة تتركز في محافظة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين حتى الآن، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ووفق شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي “يواصل أعمال تجريف وتخريب البنية التحتية، بما في ذلك الشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية في مخيم نور شمس وطولكرم”.

وباتت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا، مسرحا لاقتحامات يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، يتخللها سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات اعتقال وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن 833 شهيدا، ونحو 6 آلاف و500 جريح فلسطينيين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 25, 2024 الساعة 7:13 م

    هه إنه ليس إلا عصابة من المجرمين الدمويين النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين يستقوون بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀💣

    رد

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