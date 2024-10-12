9 شهداء و28 مصابا في غارتين إسرائيليتين على جبل لبنان- (فيديو)

“القدس العربي”: ارتفعت حصيلة ضحايا غارتين إسرائيليتين على محافظة جبل لبنان وسط البلاد، السبت، إلى 9 شهداء و28 جريحا.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الرسمية و”قناة الجديد” الفضائية (خاصة)، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بوقت سابق اليوم غارتين على جبل لبنان.

الغارة الأولى استهدفت شقة في بناء سكني ببلدة برجا التابعة لقضاء الشوف، وهو الاستهداف الإسرائيلي الأول لهذه البلدة منذ بدء العدوان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان، إن الغارة على برجا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.

تغطية صحفية: فيديو آخر للمبنى الذي قصفه الاحتلال في برجا قضاء الشوف بجبل لبنان. pic.twitter.com/lXjyVQSB9E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2024

أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلا لأحد المواطنين ببلدة المعيصرة في قضاء كسروان.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن الغارة على بلدة المعيصرة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، دون تقديم تفاصيل بشأن مدى خطورة الإصابات.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة أولية إلى استـ.شهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

pic.twitter.com/67KTZuK7mf — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 12, 2024

واستهدفت غارة إسرائيلية أيضا بلدة دير بللا في أعالي منطقة البترون شمالي لبنان، وفق الوكالة.

وشنّت مقاتلات إسرائيلية غارات على عدد من قرى قضاء صور شملت “دير قانون راس العين” و”السماعية” و”الحنية” و”القليلة” و”أطراف شمع” جنوب لبنان، وفق المصدر عينه.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى ألفين و255 شهيدا و10 آلاف و524 جريحا.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 26 شهيدا و144 جريحا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى ألفين و255 شهيدا و10 آلاف و524 جريحا”، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

“حتى إشعار آخر”

وحذّر الجيش الإسرائيلي السبت سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم “حتى إشعار آخر”، مشيرا إلى أن القتال متواصل في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن الجيش “يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها” موضحا “من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر”.

في منشور منفصل، كرر أدرعي دعوة سابقة إلى العاملين الصحيين والفرق الطبية في جنوب لبنان لتجنب استخدام سيارات الإسعاف، قائلا إنها تستخدم من جانب مقاتلي حزب الله.

وقال “ندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم” محذرا من أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها”.

🟡 بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان

إلى سكان القرى التالية: عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين. إن نشاط حزب الله… pic.twitter.com/c5bQSgo2Db — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

وفتح حزب الله اللبناني جبهة “إسناد” لغزة غداة اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبعد عام من تبادل القصف عبر الحدود، تحولت هذه المواجهة إلى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، مع تكثيف الدولة العبرية غاراتها الجوية، وبدء عمليات برية بعد أسبوع من هذا التاريخ.

#عاجل رسالة إلى سكان #جنوب_لبنان: انتبهوا منيح! ⭕️ يواصل جيش الدفاع استهداف مواقع #حزب_الله في قراكم أو بالقرب منها. لا نرغب في المساس بسلامتكم، لذا من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر.

⭕️ يُرجى الامتناع عن التوجه جنوبًا، أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته… pic.twitter.com/PZbsplamGN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

وفي قطاع غزة، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وجويا كثيفا في شمال قطاع غزة، خصوصا في جباليا وحولها.

ودعا أدرعي السبت سكان منطقة الشيخ رضوان جنوب مخيم جباليا إلى إخلائها.

ونشر خارطة على موقع اكس قال فيها “المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة” داعيا السكان إلى التوجه إلى المنطقة “الإنسانية” جنوب قطاع غزة.

(وكالات)